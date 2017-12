Coluna do Broadcast

O JPMorgan é o banco assessor na negociação entre o IRB Brasil Re e a Berkshire Hathaway, do megainvestidor norte-americano Warren Buffett, em torno de um acordo societário. O fundo, no entanto, ainda não bateu o martelo se ancora ou não a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ressegurador.

