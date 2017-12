Júlio César de Oliveira, ex-BB, assume presidência da Cateno

Júlio César de Oliveira, ex-executivo do Banco do Brasil, acaba de assumir a presidência da Cateno, associação entre o banco público e a Cielo na área de gestão de cartões. Anunciada há mais de dois anos, ainda estava com um interino no comando: Claudemir Alledo, que segue na diretoria de Operações e Tecnologia, cargo que acumulava com a presidência.

Choque

A intenção é fazer um choque de gestão. Tanto é que o atual presidente da Cielo, Eduardo Gouveia, presidirá o Conselho de Administração da Cateno. Rômulo de Mello Dias, que comandava a adquirente até 2016, não tinha assento no colegiado.

Mais reforço

O vice-presidente da Cielo, Clovis Poggetti Junior, antes na presidência do Conselho da Cateno, passa, assim, ao cargo de membro do colegiado. Também integrará o Conselho o outro vice-presidente da adquirente, Danilo Aleixo Caffaro.

