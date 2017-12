Justiça define estrutura do plano da recuperação da PDG na semana que vem

Coluna do Broadcast

O juiz da recuperação judicial da PDG divulga, a partir dessa semana, sua decisão sobre como será a estrutura do plano de recuperação judicial da PDG Realty. Recentemente, pediu a avaliação dos 517 empreendimentos da incorporadora para mapear em que fase estão as obras e decidir se as dívidas de cada projeto serão agrupadas ou terão tratamento individual, respeitando o patrimônio de afetação.

Respeito

O magistrado tem entendimento de que o patrimônio de afetação, artigo da lei das incorporadoras que evita que recursos de um empreendimento sejam usados para pagar credores de outro, deve ser respeitado. Mas pode acabar agrupando empreendimentos que estejam mais adiantados, o que pode significar que credores de mais de uma obra tenham de brigar pela mesma fatia de bolo.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter