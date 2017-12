Kinea, do Itaú Unibanco, mira varejista em São Paulo

Depois de vender uma fatia da locadora de veículos Unidas, o Kinea, braço de investimento do Itaú Unibanco, está em busca de ativos para recompor seu portfólio. No momento, está em sua mira uma rede de varejo – de roupas e de calçados – com atuação na capital e no interior do Estado de São Paulo.

Pretendente? No passado, o fundo já teria namorado a Besni, que atua exatamente em São Paulo e cujo faturamento estaria próximo da casa de R$ 1 bilhão por ano. Na sua carteira, aliás, a Kinea detém uma participação do Grupo Lojas Avenida, de vestuário, sediado em Cuiabá.

