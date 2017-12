Kinea, do Itaú Unibanco, volta a demonstrar interesse na Besni

A Kinea, braço de investimento do Itaú Unibanco, voltou a analisar a aquisição da Besni, varejista de roupas e calçados que possui faturamento perto de R$ 1 bilhão. Há alguns anos, o fundo teria tentado levar a empresa, mas o negócio não vingou. Ao todo, são 37 lojas em São Paulo.

Peça rara

Se avançar, a compra da Besni será um raro caso de boas novas no mercado de fusões e aquisições no varejo de moda. Especialistas no setor consideram que o interesse dos fundos se arrefeceu em meio ao consumo fraco nos últimos dois anos e à deterioração dos resultados financeiros das companhias. (Com Dayanne Sousa)