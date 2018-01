Kroton tenta se aproximar de Eleva, mas não chega a acordo

O esforço da Kroton pela aquisição de ativos de ensino básico está a todo vapor. A companhia chegou a se aproximar da Eleva, holding do Gera Venture Capital, do bilionário Jorge Paulo Lemann. A proposta era ficar com 50% do negócio e, para tal, a empresa chegou a oferecer um múltiplo de 25 vezes o Ebitda da Eleva, mas o acordo não avançou. Procurada, a Kroton afirmou que não comenta rumores de mercado. A Eleva não respondeu até o momento.

Enquanto isso. O ensino básico brasileiro também atrai o apetite da rede de educação Inspired, sediada no Reino Unido e plataforma de investimento do fundo Educas. Com a meta de sair de duas para sete escolas na América Latina até 2018, a companhia mira escolas “premium” com mais de mil alunos. Abertura de escolas de forma orgânica também não está descartada. (com Dayanne Sousa)

