Laboratório A+ entra no abc nos próximos meses

O Grupo Fleury prepara-se para entrar com sua marca A+ na região do ABC, onde quer se tornar mais forte. Em até três meses, terá inaugurado em Santo André a primeira unidade A+ Medicina Diagnóstica, de padrão intermediário. Ainda na região do ABC, foi aberta em maio uma nova unidade do Fleury Medicina e Saúde, marca premium, em São Caetano. Duas unidades da marca já estão em Santo André e São Bernardo do Campo.

Metas. O Fleury tem plano de expansão prevendo inauguração de 73 a 90 unidades no País nos próximos cinco anos. A despeito da crise, o Grupo Fleury abriu 15 novas unidades neste ano.

