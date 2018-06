Laboratórios farmacêuticos veem perda de rentabilidade com alta do dólar

A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais estima perda de rentabilidade este ano, somente com a escalada do dólar frente ao real, que em 12 meses já supera 15%. Mais de 90% dos insumos para fabricação dos medicamentos são importados. Outra pressão vem do reajuste anual dos preços dos medicamentos, estipulado pelo governo federal, e que foi o menor dos últimos 11 anos.

Estagnado No ano passado, a indústria farmacêutica nacional fechou o ano com 70% de participação em unidades vendidas no varejo, um acréscimo de 1,5% em relação a 2016. A previsão para 2018 é de um crescimento tímido que pode chegar a também, no máximo, 1,5%.

Siga a @colunadobroad no Twitter