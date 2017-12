Lala, Lactalis e Arla fazem proposta pela Vigor

Coluna do Broadcast

As estrangeiras Lala, Lactalis e Arla apresentaram proposta não-vinculante pela Vigor, do grupo J&F. Oficialmente, o prazo aos interessados terminava na última sexta-feira, 14. O processo está sendo assessorado pelos bancos Bradesco BBI e Santander, que também são credores da Vigor. A dinamarquesa Arla já tem o pé lá dentro: possui fatia de 8%. Dependendo do resultado das negociações, o processo pode avançar para due dilligence ou ser aberto para novos compradores. A avaliação dos donos da Vigor é de que a empresa valeria entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões. Procurados, os envolvidos não comentaram.

