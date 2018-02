Laplace intensifica agenda de reuniões com bancos e credores da Oi

Às vésperas de completar um ano do pedido de recuperação judicial da Oi, a Laplace, sua assessora financeira, intensificou a agenda de reuniões. Foram mais de 20 encontros nas últimas semanas, com Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ainda a representante das agências exportadoras, de fomento e outros bancos. Reuniões ocorreram também com representantes dos bondholders, como G5 Evercore e Moelis & Company. Modelo de aumento de capital, conversão de dívida e investimentos foram os temas abordados.

LimitadasAlguns dos grandes credores da Oi consideram as reuniões como “protocolares” e “engessadas”, ainda que outros enxerguem tentativa de construção de um consenso sobre a reestruturação da dívida da tele. Criticam também o fato de a Laplace seguir recusando encontros conjuntos. (Mariana Durão)

