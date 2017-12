Coluna do Broadcast

A crise econômica está mudando as viagens dos brasileiros, que estão ficando mais no País no período de férias. A Latam Travel, a nova marca da TAM Viagens, vendeu 20% mais pacotes para resorts nacionais em 2016 em relação ao ano anterior.

Neste ano também

E essa tendência deve continuar ao longo deste ano. A expectativa da companhia é de aumento de mais 18% nas vendas em 2017.

