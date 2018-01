Coluna do Broadcast

Roberto Lee e Paulo Mason, fundadores da corretora Clear, acabam de deixar a gestão da companhia, o que estaria dentro do acordo firmado quando a corretora foi adquirida pela XP em 2014. Lee e Mason continuam, no entanto, com suas participações acionárias. Procurada, a XP não comentou.

