Leilões de energia em dezembro movimentam escritórios de advocacia

Coluna do Broadcast

Os leilões que o Ministério de Energia vai promover no mês que vem já movimentam escritórios de advocacia. O Palópoli & Albrecht Advogados, especializado no segmento, detectou crescimento de 30% no volume de serviços nessa fase anterior aos leilões e ainda espera expansão de 50% na etapa posterior aos certames.

Olha a onda

Os 2.768 projetos cadastrados para os leilões “A-4” e “A-6” envolvem eólica, biomassa, solar e pequenas centrais hidrelétricas, além de hidrelétricas e termelétricas a gás, carvão e biomassa. Desde que foram anunciados, há intensa movimentação em toda a cadeia, de acordo com Otávio Alfieri Albrecht, sócio do Palópoli & Albrecht Advogados. O escritório foi responsável pela elaboração de contratos de venda de campos eólicos da Servtec localizados na Bahia.

Siga a @colunadobroad no Twitter