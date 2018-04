Light busca US$ 600 mi com captação externa de bônus

A Light busca algo em torno de US$ 600 milhões na operação de captação externa que pretende fazer na próxima semana. A empresa anunciou uma série de apresentações com investidores no Reino Unido e nos Estados Unidos e pretende pré pagar uma dívida de curto prazo com o Banco do Brasil. Procurada, a Light disse que mais informações sobre a captação serão divulgadas durante esses encontros, que começam nesta quarta-feira, dia 18, e terminam na próxima terça-feira, dia 24.

Na fila. Apesar da turbulência geopolítica, o mercado externo para captações se estabilizou. Na semana passada, Banco do Brasil e RioPrevidência aproveitaram a reabertura de uma janela para levantar recursos. Outras empresas podem seguir o movimento. A Suzano, por exemplo, precisa fazer frente à aquisição da Fibria e deve chegar com uma emissão grande e de vários vencimentos. A empresa não comentou.