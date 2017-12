Livraria Cultura passa a vender livros em site das Casa Bahia

Mirando expandir a venda pela internet, a Livraria Cultura passará a comercializar seus livros nos sites das Casas Bahia, do Pontofrio e Extra.com, que pertencem à Via Varejo. Detentora da segunda maior operação de comércio eletrônico do Brasil, a Via Varejo é a primeira plataforma de marketplace escolhida pela Livraria Cultura. No marketplace, o vendedor paga ao dono do site uma comissão para negociar seus produtos online. A Cultura espera que, com o impulso da parceria, as vendas online possam vir a representar 60% do total ante 30% hoje em dia. (Dayanne Sousa)

