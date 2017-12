Log, da MRV, pode ter entrada de sócio e deixar de lado IPO

Coluna do Broadcast

A Log Commercial Properties, subsidiária da MRV voltada para galpões logísticos, pode seguir o mesmo caminho da XP Investimentos e dar uma guinada em seu projeto de capitalização.

Faz tempo

Desde a metade de 2016, a companhia ensaia fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas nas últimas semanas passou a discutir com mais intensidade a entrada de sócios por meio da venda direta de participação. No momento, todas as cartas estão na mesa e a grande discussão é o preço. Se não tiver uma oferta interessante, o plano da abertura de capital seguirá adiante.

Reação rápida

Os primeiros sinais de recuperação da economia brasileira atiçaram os fundos de private equity estrangeiros, que ficaram mais interessados em investir no País e bateram na porta da empresa. A avaliação é de que a Log atua em um dos setores que devem reagir mais rapidamente ao avanço da atividade da indústria e varejo prevista para os próximos meses. Procuradas, tanto MRV quanto Log não comentam.

