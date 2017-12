Coluna do Broadcast

Depois do preço considerado salgado que a Paper Excellence (PE) se dispôs a pagar pela Eldorado Brasil, a fabricante de celulose acaba de alcançar um novo recorde mensal de produção: foram 158.244 toneladas em agosto. Já nos oito primeiros meses de 2017, o volume de produção de celulose somou 1.122 mil toneladas, 4% maior do que no mesmo período em 2016.

