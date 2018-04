Diante do momento da incerteza com o resultado do pleito presidencial em outubro, a Lojas Americanas reduziu o prazo de vencimento de sua emissão de debêntures, aprovada nesta semana pelo conselho de administração. A varejista informou que vai captar R$ 500 milhões ao prazo de cinco anos, mas o desejo, quando ainda discutia a possibilidade com o mercado, era de vencimento em sete anos. A Lojas Americanas não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter