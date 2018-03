Lote suplementar do Re-IPO da Sanepar é exercido

Coluna do Broadcast

O lote suplementar do re-IPO da Sanepar foi integralmente exercido. Chamado de “hot issue”, as ações deste lote ajudam a estabilizar os papéis nos dias seguintes ao início da negociação. A ação já acumula alta de 5,5% sobre o preço da oferta.

Permanentes

Outro dado que está sendo comemorado: dois terços dos investidores são fundos “long-only”, que são aqueles que ficam 100% comprados no papel, ou seja, apostam na valorização da empresa. Para uma fonte de um banco de investimento, estes dados validam as ofertas na fila e mostram que há sim interesse dos investidores no Brasil.

