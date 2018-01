Luciane Ribeiro vai deixar o comando da asset do Santander Brasil hoje, depois de uma década no cargo. O vice-presidente de varejo do banco, Conrado Engel, acumulará a função interinamente até a escolha de eventual substituto. A gestora do Santander no Brasil, assim como em todo o mundo, é uma sociedade com os fundos Warburg Pincus e General Atlantic.

