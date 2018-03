Itaú Unibanco faz mudanças na diretoria geral de varejo

O Itaú Unibanco fez alterações na diretoria geral de Varejo, na esteira do anúncio da sucessão do comando do banco. Luiz Eduardo Veloso, atual diretor executivo, assume também a Diretoria Executiva do Personnalité, micro e pequenas empresas, produtos e franquia pessoa jurídica. Marcos Magalhães passa a diretor executivo e assume a nova estrutura de cartões, veículos e financeiras. Já na vice-Presidência de Tecnologia e Operações, Luis Eduardo Cunha, diretor de serviços e infraestrutura, passa a diretor executivo de Operações e Atendimento.

