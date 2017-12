Magazine Luiza fará oferta de ações de cerca de R$ 1 bi

A oferta subsequente de ações (follow on) do Magazine Luiza, confirmada ontem pela empresa, será de cerca de R$ 1 bilhão. A operação deverá ser secundária, quando os acionistas vendem uma parte de sua participação na varejista. Não está descartada, no entanto, uma oferta primária, com novos recursos entrando no caixa da companhia. O Magazine Luiza quer aproveitar a alta recente de seus papéis após o resultado positivo da empresa no primeiro trimestre. Atualmente, apenas 26% das ações do Magazine Luiza estão em circulação no mercado e o restante é de posse dos controladores, a família de Luiza Helena Trajano. A oferta tem como coordenadores os bancos Itaú BBA e Santander Brasil. Procurado, o Magazine Luiza não comentou.

