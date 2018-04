Magazine Luiza se prepara para desengavetar oferta de R$ 1 bilhão

Coluna do Broadcast

Depois da avalanche política, trazida pela delação de Joesley Batista, levar o Magazine Luiza a suspender sua oferta subsequente de ações (follow on), a varejista vai colocar a operação de cerca de R$ 1 bilhão na rua. A captação será principalmente primária e vai ser utilizada para elevar a liquidez na Bolsa e ajustar as despesas financeiras da companhia, hoje em nível maior do que de outros grandes varejistas.

Além do apetite de investidores para ofertas de ações, o Magazine Luiza tem hoje a seu favor a melhora na avaliação da empresa. Desde quando a varejista decidiu suspender a oferta em junho, a ação passou de R$ 250 para R$ 376, impulsionada, dentre outros motivos, pela divulgação de um resultado de lucro recorde no segundo trimestre. A companhia não comentou. (com Dayanne Sousa)

