A maioria dos profissionais qualificados que perderam seus empregos nos últimos três anos foi realocada em até um ano, mas 60% deles aceitaram posições com salários mais baixos do que a posição anterior, segundo recorte do Índice de Confiança Robert Half, que será divulgado nesta terça-feira, 21. Para aqueles que tiveram o salário reduzido no novo emprego, 56% responderam que o corte foi acima de 20%.

