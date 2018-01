Mais de 85% das maquininhas da Rede, do Itaú, já capturam Elo por completo

A Rede, braço de adquirência do Itaú Unibanco, já tem mais de 85% de suas maquininhas (POS, na sigla em inlgês) capturando a bandeira de cartões Elo no modelo completo – ou seja, respondendo por todo o processo da transação com cartão de débito ou crédito. Antes, só faziam a captura. O resto era feito pela Cielo. Os 100% junto à Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, devem ser alcançados pela Rede antes das vendas de Natal. Até filme publicitário foi feito para comemorar a novidade. Na mesma condição da Rede, está a GetNet, do Santander.

