Mais de vinte empresas brasileiras querem investir no Reino Unido

Coluna do Broadcast

Mais empresas brasileiras estão abrindo negócios no Reino Unido ainda que, com o Brexit, o país deixe de ser uma porta de acesso ao mercado europeu – pelo menos, da forma como é hoje. Nos últimos três anos, dobrou, chegando recentemente a 100, o número de companhias daqui com filiais britânicas. O portfólio atual de investimentos na terra da rainha abrange 23 novos projetos.

Facilidade

O levantamento é da Britcham, a Câmara de Comércio Britânica, e o movimento, além de refletir o interesse por mercados promissores da ilha e a internacionalização, se deve a fatores como a facilidade de abrir uma empresa no país em 24 horas. (Eduardo Laguna)

