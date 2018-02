Maksoud Plaza espera receita 21% maior em 2018, para R$ 75 mi

Foto: Daniel Pinheiro/Divulgação

O hotel Maksoud Plaza, próximo à Avenida Paulista, em São Paulo, espera alcançar neste ano seu quinto ano com números no azul. A projeção é de crescimento de 21% do faturamento, para R$ 75 milhões. Atualmente, a taxa de ocupação do hotel é de 73% e a área de eventos tem comemorado bons números. A cada mês são mais de 11,9 mil hóspedes, além de 9,667 mil pessoas que participam de eventos realizados nas 38 salas disponíveis para locação no hotel.

Cara nova

O hotel é gerido por Henry Maksoud Neto desde 2014, neto de Henry Maksoud, que inaugurou o empreendimento em 1979. O Maksoud Plaza chegou a ser leiloado, em 2011, para pagar dívidas trabalhistas, mas a sentença foi cancelada no final do ano passado e a propriedade do prédio foi mantida. Por meio de acordos, o número de processos trabalhistas do grupo caiu de 400 para 40.

