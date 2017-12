Manserv passa a atender o dobro de plataformas da Petrobrás

Mesmo em meio aos ajustes promovidos pela direção da Petrobrás, a brasileira Manserv, que presta serviços de manutenção industrial, facilities e logística, ampliou seus negócios com a estatal. Atendia quatro plataformas após lançar seu centro de serviços de manutenção e montagem para essas estruturas, em Macaé, no Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2016. Mas já está com nove plataformas sob sua responsabilidade. De janeiro a setembro de 2016, a Manserv faturou R$ 1,3 bilhão, 15% mais ante 2015.

E pode mais

O projeto é destinado à revitalização das estruturas petrolíferas localizadas em Marlim, Marlim Sul, Centro Sul, Albacora e Albacora Leste. Mas o centro ainda têm capacidade operacional para se expandir e passar a atender outros projetos na região, que não apenas os da Petrobrás.

