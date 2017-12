Marcelo Kayath, ex-Credit Suisse, será conselheiro do General Atlantic

Marcelo Kayath, ex-executivo do banco Credit Suisse no Brasil, será conselheiro especial do fundo de private equity General Atlantic.

Além da consultoria que fará ao fundo americano, Kayath segue à frente do fundo QMS Capital, com foco em fintechs, big data e no setor imobiliário. O fundo, que já fez três investimentos em pouco meses de vida, foi lançado ano passado ao lado de Edward Weaver, que era responsável pela corretora do Credit Suisse e deixou o banco na mesma época que Kayath.

Marcelo Kayath deixou o Credit em março do ano passado. Ele era responsável pela área de renda fixa e variável do banco suíço na América Latina. Kayath foi ainda executivo do banco Garantia.

