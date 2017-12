Marcelo Maisonnave volta ao Brasil para acelerar avanço da gestora Warren

Coluna do Broadcast

Marcelo Maisonnave, ex-sócio fundador da XP Investimentos, voltou ao Brasil para tocar de perto a Warren, gestora totalmente digital criada neste ano junto a outros executivos egressos da XP. Maisonnave tem a missão de desenvolver negócios visando a alcançar 50 mil clientes em 12 meses, dos atuais 9,5 mil. O empresário passou os dois últimos anos em Palo Alto, no coração do Vale do Silício, e vinha orientando o novo negócio à distância.

Primeira fase

Maisonnave espera ter agregado no segundo semestre ativos de renda fixa – como CDB e Tesouro Direto – e fundos de terceiros às opções de investimentos da gestora. A Warren, diferentemente da proposta de shopping de investimento da XP, é focada em objetivos definidos pelo cliente, como viagem, aposentadoria ou uma reserva para emergências. A gestora fica encarregada de entregá-los.

