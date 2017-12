A Markel Seguradora, que obteve autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para atuar no Brasil, será presidida por Leonardo Paixão, ex-presidente do IRB Brasil Re. A empresa nasce com capital social de R$ 48 milhões. O mínimo exigido pelo xerife do mercado de seguros são R$ 15 milhões. O grupo já conta com uma resseguradora no País. A equipe da seguradora ainda está sendo constituída.

