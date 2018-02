Mastercard se une à EcoRodovias para explorar segmento de pedágio

A Mastercard se uniu à EcoRodovias para explorar o segmento de pedágio no Brasil. A solução, que será lançada hoje (06) no Congresso de Tecnologia da Febraban (CIAB), permitirá que cartões, celulares e dispositivos vestíveis sejam utilizados para pagamento. O primeiro banco a usar a tecnologia será o Santander Brasil. Os testes vão começar em breve.

Parada obrigatória

No passado, a EcoRodovias, que administra o Sistema Imigrantes e a Rodovia Ayrton Senna, deteve uma fatia na Serviço e Tecnologia de Pagamentos (STP), dona da Sem Parar. Desta vez, porém, a aposta da empresa não é no pedágio eletrônico, mas em um novo meio de pagamento por aproximação. O foco está em motociclistas e rodovias que cobram pedágio de motos. A Ponte Rio-Niterói, também administrada pela EcoRodovias, é um bom local em que a parceria com a MasterCard pode ser testada. (Com Luciana Collet)

