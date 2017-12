Mastercard ultrapassa Visa no Brasil em número de transações

A MasterCard superou a concorrente Visa no Brasil. Assumiu pela primeira vez a liderança no mercado brasileiro de cartões, tanto em número de transações como em plásticos ativos de débito e crédito no quarto trimestre de 2016. Os dados constam de estudo da consultoria Boanerges & Cia, com base em informações do Banco Central. No entanto, em volume financeiro, critério mais importante quando o assunto é market share, a Visa segue líder.

Combate local

Pesa no desempenho da Visa, no topo do mercado por muitos anos, o fato de os seus principais bancos parceiros, Bradesco e Banco do Brasil, apostarem na sua própria bandeira, a Elo. A bandeira tem ganhado participação de mercado, principalmente na modalidade débito, cuja fatia supera os 18%. Procurada, a Visa informa que os dados do BC mostram que a bandeira manteve a liderança em transações realizadas em 2016, com 46,1% do mercado. (com Altamiro Silva Junior)

