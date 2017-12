Mattos Filho e Bradesco BBI lideram ranking de emissão de ações

No ano que promete ser o mais aquecido para emissão de ações dos últimos setes, o escritório Mattos Filho e o Bradesco BBI lideram o ranking de assessores legais e financeiros, respectivamente, nas ofertas realizadas no primeiro semestre do ano, segundo dados da empresa TTR, que compila informações sobre o mercado. Ambos aparecem no topo tanto em número de transações quanto em valor transacionado. Números da B3 mostram que neste ano já ocorreram três ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) e seis follow ons, com um valor de R$ 15,453 bilhões.

