Medicamento nacional alcança 59% do mercado

Os medicamentos de laboratórios brasileiros já representam 59% do total das vendas no varejo farmacêutico, segundo dados da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) referentes ao mês de agosto. A entidade reúne grandes do setor, em especial nomes com força em genéricos, como EMS e Hypermarcas. A Alanac aponta que a fatia dos nacionais vem subindo gradualmente desde 2013, quando metade do mercado era de laboratórios estrangeiros. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter