Medidas do governo pautam aniversário do mercado de cartões

O aniversário de 45 anos da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), celebrado na última quinta-feira (15), no Fasano, foi pautado pelas medidas do governo que atingem diretamente o setor e anunciadas horas antes da festividade. Entre os presentes, a nata do mercado, incluindo os ex-presidentes da entidade, executivos e o diretor de política monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie, ex-BRAM, que prestigiou seu colega de Bradesco, Marcelo Noronha, presidente da Abecs e vice-presidente do banco. No cardápio: jabuticabas. Não as de comer, mas sim as coisas que, pelo menos até agora, só existem aqui, como o prazo de 30 dias para o lojista receber pagamentos feitos com cartão de crédito e o parcelado sem juros.

