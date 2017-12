Megainvestidor Jim Simons dobra aposta em Petrobrás e Vale

Um dos gestores mais famosos de Wall Street, o megainvestidor Jim Simons, com US$ 72 bilhões em ativos, resolveu dobrar a aposta nas duas principais empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Petrobras e a Vale. O gestor aumentou em 94% o total de American Depositary Receipts (ADRs) da petroleira em sua carteira no segundo trimestre na comparação com o primeiro, para 19 milhões de papéis. Na Vale, a elevação foi de 98%, segundo os dados que as gestoras nos Estados Unidos precisam enviar a cada trimestre para a Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos EUA.

Simons também reforçou a aposta, embora em menor escala, nas ações de Braskem (+13%) e Cosan (+24%). Analistas e investidores ficam no aguardo das informações das carteiras dos megainvestidores, como Simons, George Soros e Warren Buffett para ver em que papéis eles vão investir e replicar as apostas. Simons tem fortuna pessoal estimada em US$ 18 bilhões.

