Coluna do Broadcast

A Megamed, rede popular de clínicas médicas, contratou a assessoria financeira Condere para realizar captação com investidores no valor de R$ 30 milhões. A rede tem duas unidades e busca os recursos para seu projeto de expansão, que mira alcançar 140 unidades abertas já nos próximos anos. A Megamed tem como sócios Roberto Justus, Felipe Prata, da Nest Investimentos, e Ruy Marco Antonio, ex-dono do Hospital São Luiz.

