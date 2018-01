Meirelles é recebido com pompas em evento de fundos de pensão

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi recebido com toda pompa para seu discurso no Congresso da Abrapp, associação que representa os fundos de pensão fechados do País. O presidente da entidade chegou a dizer que o ministro reconhecia a importância da indústria de previdência complementar fechada, em meio à recente intervenção no fundo dos Correios, o Postalis, que joga ainda mais holofote na gestão de recursos do segmento. Já no início de sua fala, no entanto, Meirelles se confundiu e se referiu ao público como sendo do “setor de seguros”.

Seu passado

A confusão não é à toa. Além da proximidade dos fundos de pensão com o setor de Previdência, antes de assumir a Fazenda, o ministro integrava o conselho administrativo do Lloyd’s of London, maior mercado especializado de seguros e resseguros do mundo.

