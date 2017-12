Meliá Brasil é cobrado por furto em hotel do grupo em Madri

A bicicleta de um atleta furtada em Madri, no hotel Tryp, do grupo Meliá Hotels & Resorts, custou à Meliá Brasil um processo de quase R$ 28 mil. Após sucessivas frustrações na tentativa de obter um ressarcimento em Madri, a representante brasileira da rede Meliá foi responsabilizada com base no princípio de marcas globais do Código de Defesa do Consumidor. O escritório Emerenciano Baggio & Associados liderou a ação judicial, que ainda está em curso. Procurada, a empresa não comentou.

