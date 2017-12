Membro do conselho do Bradesco renuncia e abre mais uma vaga no colegiado

Após 47 anos de Bradesco, José Munhoz renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração do banco, por motivos pessoais. Assim, o colegiado fica com duas vagas em aberto. Uma delas é a de Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, o Coca, que assumiu a vice-presidência do Conselho após Luiz Carlos Trabuco ter sido eleito como chairman com a renúncia de Lázaro de Mello Brandão.

De casa. O substituto de Munhoz, caso tenha, deve vir do próprio quadro do Bradesco assim como o nome que assumirá a vaga deixado por Coca. O martelo sobre eventuais escolhidos ainda não teria sido batido.

Rodízio. O dia foi de mudanças no Bradesco. Além de reforçar o segmento de alta renda, o banco promoveu um rodízio no coração da instituição: a área comercial do varejo. Wilson Reginaldo Martins, até então diretor departamental, assumirá como diretor-gerente da Bradesco Seguros na área comercial. Em seu lugar, ficará José Sérgio Bordin, vindo da Bradesco Consórcios. Por fim, Marcos Valério Tescarollo, da operações de cartões do Bradesco no México volta para o Brasil para tocar a área comercial de consórcios. Gestores de Varejo e Produtos do banco também passaram por trocas.

