Mensalidade de universidades privadas sobe em média 6,2% no semestre

O valor médio das mensalidades de faculdades privadas brasileiras aumentou 6,2% no primeiro semestre de 2017 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do site Quero Bolsa, que reúne ofertas de bolsas de estudo. O crescimento, que considera os preços no ensino presencial, foi maior que o de semestres anteriores e superou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador de referência no setor porque é usado para reajustar salários de docentes. (Dayanne Sousa)

