Mercado de escritórios pode aumentar quantidade de espaços vagos em SP

O mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo pode ver a taxa de vacância subir neste ano. As entregas previstas para 2017 devem totalizar cerca de 150 mil m², segundo a consultoria americana Cushman & Wakefield, no segmento de escritórios Classe AA+ nas regiões CBD (abreviação em inglês para distrito central de negócios). No entanto, como não registrou novas entregas no segundo trimestre, o indicador de vacância recuou 0,6 ponto porcentual em junho ante maio, encerrando o ciclo em 26%.

