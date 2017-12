Mercado especula sobre futuro do Atacadão após mudanças no Carrefour

A troca na presidência do Carrefour Brasil alimentou um rumor que preocupa investidores da rede varejista: o de que o presidente do Atacadão, Roberto Müssnich, poderia abandonar a empresa. No setor, houve bastante especulação de que o executivo é quem assumiria o grupo no Brasil, dado que hoje os resultados e a posição do Carrefour no País se devem, e muito, à bandeira de “atacarejo”.

Sem chance

As ações do Carrefour recuaram 3,42% na sexta-feira, como reflexo da mudança. Interlocutores garantem, porém, que não existe chance de Müssnich se separar do Atacadão, ainda que outras redes já sonhem com a contratação. (com Dayanne Sousa)

