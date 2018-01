Mercado financeiro olha com atenção próximas delações

Depois da delação da Odebrecht, batizada como a do “fim do mundo”, o mercado financeiro olha com atenção para outras duas possíveis colaborações premiadas que, comenta-se nas mesas de negócios, poderiam estremecer o mercado: dos ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega. A visão é de que, principalmente o último, poderia apontar eventuais esquemas no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que deixaria em maus lençóis muitas companhias brasileiras.

Por ora…

Maria Silvia Bastos, atual presidente do banco, já afirmou, no entanto, que não encontrou qualquer evidência de corrupção no BNDES e está confiante de que a instituição não escondeu nada na “caixa preta”. O entendimento de alguns interlocutores, por outro lado, é de que muito já foi revelado no campo político e, por conta disso, o próximo alvo poderia ser o mercado financeiro.

