Mercado livre firma parceria com Loggi para entregas no dia seguinte

Coluna do Broadcast

A empresa de comércio eletrônico Mercado Livre acaba de firmar uma parceria com a plataforma digital de entregas expressas Loggi. O objetivo é conseguir realizar entregas no dia seguinte ao da compra. Essa não é a primeira movimentação nesse sentido. No ano passado, por exemplo, o Mercado Livre comprou a empresas de serviço de frete Axado, como forma de reforçar a área de logística.

Stelleo Tolda, do Mercado Livre no Brasil Foto: Clayton de Souza/Estadão

