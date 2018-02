Mercado Livre será primeira empresa latina no Nasdaq 100

O Mercado Livre passa a figurar a partir da semana que vem no Nasdaq 100. O índice abriga ações das maiores empresas de tecnologia do mundo. O grupo de comércio eletrônico com sede na Argentina será o primeiro da América Latina a compor o rol. Com valor de mercado de U$S 12,4 bilhões, o Mercado Livre faturou quase US$ 850 milhões ano passado, mais da metade desse montante no Brasil. No País, que é o maior mercado do grupo, as vendas em dólares cresceram 57%.

