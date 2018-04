Mercado vê sinergias e prevê fusão entre Unidas e Movida

O acirramento da competição das locadoras de veículos diante da queda de demanda tem aumentado as apostas sobre uma união entre a Unidas, do fundo de private equity Gávea, e a Movida, controlada pela JSL. O setor tem passado por consolidação, com a compra da Hertz Brasil pela Localiza e, mais recentemente, da Ricci Locadora pela Locamerica. Há quem diga que sinergia ainda maior seria obtida em uma eventual fusão de Unidas com Locamerica. Escala é fator apontado como essencial para o setor.

Mais lento

A locação de veículos no Brasil cresceu 19% no primeiro semestre, ante um avanço de 97% no exterior, segundo levantamento feito pela Rentcars.com, plataforma de comparação de preços de aluguel de veículos da América Latina, com base na demanda de seus clientes. A empresa atua em mais de 140 países. No Brasil, as categorias “Compacto” e “Econômico” são as preferidas, correspondendo a 49% e 24%, respectivamente, do total alugado. A cidade de São Paulo está no topo da lista com o maior número de reservas no Brasil, respondendo por 15% da demanda até junho.

