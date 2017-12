Mesmo antes de reforma, previdência da Brasilprev para PMEs cresce 30%

Enquanto o governo conta os votos para ver se emplaca a reforma da Previdência, o segmento cresce a taxas expressivas no setor privado. O produto tem atraído até mesmo as pequenas e médias empresas, cujo orçamento para oferta de benefícios aos colaboradores é mais enxuto. A Brasilprev, empresa de previdência privada do Banco do Brasil, viu suas reservas crescerem 30% neste segmento ao final de setembro ante igual intervalo de 2016. Tal desempenho foi possível mesmo que a discussão da reforma da aposentadoria social ainda não tenha, segundo especialistas, trazido forte impulso para a iniciativa privada.

