Mesmo após Trump, brasileiros ainda desejam os Estados Unidos

O ambiente de crise no Brasil tem levado mais brasileiros a querer fazer as malas rumo aos EUA, mesmo após a eleição de Donald Trump. Em 2016, mais de mil brasileiros buscaram assessoria da LCR Capital Partners interessados no EB-5, programa credenciado pelo governo norte-americano que oferece o green card a quem investir em projetos para a geração de empregos naquele país.

O preço

Diante dessa procura, a LCR acaba de fechar uma parceria com o Surf Club Four Seasons Hotel & Residences, que está prestes a ser inaugurado em Miami, na Flórida. Os interessados em adquirir o green card poderão investir a bagatela de US$ 500 mil para ajudar no custeio do empreendimento. A meta do projeto é captar até U$ 200 milhões via EB-5.

